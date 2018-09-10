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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti.'
Akar'ın konuşması
( ANKARA ) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Yunanistan'ın iki askeri bırakması) "Tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti." ANKARA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın milli günü dolayısıyla verilen resepsiyonda konuştu.