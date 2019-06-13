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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü

Akar'ın açıklamaları

Kanun Teklifi Askerlik Yasası Askerlik Kanunu 

-MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın açıklamaları
-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

-. Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü. Bakan Akar, yeni askerlik yasasına yönelik olarak gruplarla görüştüklerini, grupların sorularını cevapladıklarını söyleyerek, “Bu yasanın mükemmel şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz” dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay kanun teklifini desteklediklerini belirterek, Bakana teşekkür etti. Akçay, tarih ile ilgili soruya askerlik kanununu önemine değindi.
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