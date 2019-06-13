Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü

-MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın açıklamaları

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( ANKARA ) ANKARA



-. Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü. Bakan Akar, yeni askerlik yasasına yönelik olarak gruplarla görüştüklerini, grupların sorularını cevapladıklarını söyleyerek, “Bu yasanın mükemmel şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay kanun teklifini desteklediklerini belirterek, Bakana teşekkür etti. Akçay, tarih ile ilgili soruya askerlik kanununu önemine değindi.

