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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'İdlib'de ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz. İdlib'e karadan ve havadan saldırılar durmalı, ateşkes sağlanmalı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'İdlib'de ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz. İdlib'e karadan ve havadan saldırılar durmalı, ateşkes sağlanmalı'

Akar'ın konuşması

( ANKARA ) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İdlib'de ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz. İdlib'e karadan ve havadan saldırılar durmalı, ateşkes sağlanmalı" ANKARA

İdlib Saldırı 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın milli günü dolayısıyla verilen resepsiyonda konuştu.

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