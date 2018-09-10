Milli Savunma Bakanı Akar: '(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini istiyoruz' - ANKARA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini istiyoruz" - ANKARA Resepsiyona katılanlardan görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Orgeneral Yaşar Güler'den detay - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA - Afganistan Milli Günü resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz."Akar: "(İdlib) Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgedeki ateşkesin, istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir."