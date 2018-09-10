Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Akar: '(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini istiyoruz' - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar: '(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini istiyoruz' - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini istiyoruz" - ANKARA Resepsiyona katılanlardan görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Orgeneral Yaşar Güler'den detay - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA - Afganistan Milli Günü resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz."Akar: "(İdlib) Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgedeki ateşkesin, istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir."

General İdlib Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı