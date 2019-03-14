Milli Savunma Bakanı Akar: 'F-35 şu anda normal işliyor görünüyor'- ANKARA İzle
Milli Savunma Bakanı Akar: "F - 35 şu anda normal işliyor görünüyor" - ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyaretinden detay - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ni ziyaret etti.Akar: "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F - 35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almayı sürdürüyor."Akar: "(F - 35 tedariki) Kasım'da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım