-İmza töreni

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( ANKARA ) Milli Savunma Bakanı Akar: "Birçok konuda anlaşma sağlanmasına rağmen nihai noktada mutabakat sağlanamadı ve maalesef Türkiye olarak terörle mücadelede yalnız bırakıldı"- "Türkiye, bir üye ülkenin yapabileceği en anlamlı, etkin biçimde NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürüyor"- "Soğuk Savaş döneminde onlarca yıl ittifakın cephe hattında yer alan Türkiye, şimdi de sınırlarımızdaki terör örgütleri ile Avrupa arasında son duvar konumundadır" ANKARA



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımızla hem de kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasında durmaktayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen, Pakistan'a ihraç edilen 4 MİLGEM Korvet Gemi Projesi'nin, "Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmesi" imza törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunun önüne geçildiğini belirtti.

"Birçok konuda anlaşma sağlanmasına rağmen nihai noktada mutabakat sağlanamadı ve maalesef Türkiye olarak terörle mücadelede yalnız bırakıldık" Türkiye'nin 70 yıldır NATO üyesi bir ülke olarak önceliklerinin müttefiklerle birlikte hareket ederek, terör tehdidini ortadan kaldırmak olduğunu aktaran Bakan Akar, "Bu amaçla uzun görüşmeler gerçekleştirdik. Ortak birtakım çalışmalar yaptık. Ancak birçok konuda anlaşma sağlanmasına rağmen nihai noktada mutabakat sağlanamadı ve maalesef Türkiye olarak terörle mücadelede yalnız bırakıldık" diye konuştu.

"Türkiye, bir üye ülkenin yapabileceği en anlamlı, etkin biçimde NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürüyor" İngiltere'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Akar, "Son günlerde NATO'nun varlığı ve Türkiye'nin üyeliğine dair temeli olmayan birtakım görüşler ortaya atılıyor. Kimi çevreler, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabasında. Tabii ki bu iddialar, mantık dışı ve konuya ilişkin gerçeklerin saptırılmasından başka bir şey değil. Türkiye, bir üye ülkenin yapabileceği en anlamlı, etkin biçimde NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürüyor. İttifakın en eski üyelerinden biri olan Türkiye, NATO içinde en büyük ikinci silahlı kuvvetlere sahip olup Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 1,9'unu NATO'ya, savunmaya ayırarak ittifaka en fazla katkı sunan ülkelerden biri olma özelliğini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. "Soğuk Savaş döneminde onlarca yıl ittifakın cephe hattında yer alan Türkiye, şimdi de sınırlarımızdaki terör örgütleri ile Avrupa arasında son duvar konumundadır" Türkiye'nin NATO görevlerinde yer aldığının altını çizen Bakan Akar, "Bu anlamda Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımızla hem de kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasında durmaktayız. Soğuk Savaş döneminde onlarca yıl ittifakın cephe hattında yer alan Türkiye, şimdi de sınırlarımızdaki terör örgütleri ile Avrupa arasında son duvar konumundadır. Bu, asla unutulmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza töreni sonrasında aile fotoğrafı çektirildi.



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