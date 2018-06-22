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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay: “Yerli ve milli silahlarımızla yola devam ediyoruz” Haberi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay: “Yerli ve milli silahlarımızla yola devam ediyoruz” Haberi

-Şuay Alpay röp

Bağımlılık Terörle Mücadele Savunma Sanayi İran Seçimleri Helikopter 

--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Yerli ve milli silahlarla yola devam ettiklerini belirten Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “Bu ve daha büyük ölçekli projelerle devam edilmesi için AK Partiye, Cumhur ittifakına ve Cumhurbaşkanımıza destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FHGC) ziyaret etti. Ziyarette Cemiyet Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi alan Alpay, açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinin yüzyılın seçimi olarak vurgulayan Bakan Yardımcısı Alpay, "Çünkü Türkiye terörle mücadele konusunda olağan üstü işler yaptı ve ülke sınırları içerisinde terör unsurları yerle yeksan oldu. Neredeyse terörün kökünün kazındığı bir noktaya doğru geliyoruz. Ülkenin ve insanlarımızın güvenliği her şeyin üstün de. Terörle mücadelede geldiğimiz noktanın kararlılıkla devam etmesi için Cumhurbaşkanımızın ve AK Partinin çok yüksek bir destekle devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Silahlı kuvvetler, Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında yaptığı çok ciddi planlamalarla, talimatlarla savunma sanayi ürünlerinin sağladığı katkılarla, ulusal güvenliğimizin sağlanması ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşacak her türlü unsurun bertaraf edilmesi için çok daha uzaklarda bir savunma hattı oluşturuyoruz. Artık Türkiye kendi sınırlarının başladığı yerde ulusal güvenliği sağlama yönüne gitmiyor. Ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak DAEŞ, PYD, YPG, PKK, DHKP-C, FETÖ gibi kim olursa olsun bütün bu unsurlara karşı olağan ve oluşacak unsurlara karşı artık güçlü büyük Türkiye ve devlet refleksi ile davranarak bulunduğu yerde bloke etmeye çalışıyor. Türkiye’nin karalılıkla başlattığı büyük bir istikrarla sağladığı bu sürecin devam etmesi açısından da Cumhurbaşkanımızın ve AK Partinin devam etmesi gerekiyor” dedi.
"Tamamen yüzde yüz milli olan hususlardan bahsediyoruz" Zamanında Heronlarla yapılan terör mücadelesini hatırlatan Alpay, “Terörle mücadeleyi hatırlayın. Mücadele falan değildi. Yıllarca oyalanmışız ve kandırılmışız. Yıllarca terörle mücadele sırasında önce görüntüler İsrail’e gitmiş, onların istediği görüntüler bize gönderilmiş. Şimdi Bayraktarların muhteşem işleri var. Silahlı kuvvetlerin envanterine girdi ve tamamen yüzde yüz milli olan hususlardan bahsediyoruz. Yüz akı bu unsurlarla terörle mücadele de büyük başarısı var. Atak helikopterimiz, MPT 76, fırtına obüslerimiz var. Fırtına obüsümüzü askeri fabrikamızda yapıyoruz. Tamamı yerli ve milli. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye’nin gücünü daha fazla arttırıyor. Savunma sanayilerinde Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu projelerin özgün yerli projemiz. Yüzde 80 ile dışa bağımlılıkla başlamıştık şimdi bunu yüzde 65 yerli ve milli oranına taşıdık. Dolayısıyla dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmış, yerli ve milli silahlarımızla yola devam ediyoruz. Bu projelerin daha büyük ölçekli projelerle devam etmesi için AK Partiye, Cumhur ittifakına, Cumhurbaşkanımıza destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün münazaralarla birlikte Türkiye geldiği noktada F-35 lerin teslimatını aldı. Onunla yoluna devam ediyor. Kendisine özgün ürünleri ile yoluna devam ediyor. Göreceksiniz bu güçlü duruşla Türkiye kararlılıkla yoluna devam edecek ve ülkemiz için çok daha güzel bir gelecek ortaya çıkmış olacak"diyerek sözlerini tamamladı. (CK-HİV-
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