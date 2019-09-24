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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye'de

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Osmaniye Valiliğini ziyareti - Bakan Selçuk'un karşılanması ve şeref defterini imzalaması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un valilikte konuşması - Bakan Selçuk: - " Gerek öğretmenlerimize gerek öğrencilerimize gerekse velilerimize yönelik olan eğitim çalışmaları konusunda bir fikir alışverişi ve bir planlama yapma ihtiyacımız var"OSMANİYE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerek öğretmenlerimize gerek öğrencilerimize gerekse velilerimize yönelik olan eğitim çalışmaları konusunda bir fikir alışverişi ve bir planlama yapma ihtiyacımız var." dedi.
Osmaniye Valiliği ziyaret ederek Vali Ömer Faruk Coşkun'la bir süre görüşen Selçuk, kente çeşitli incelemeler yapmak, görüş alışverişinde bulunmak ve "buradaki eğitim sisteminin kalitesini ileri doğru nasıl taşıyabiliriz" sorusunun cevabını bulmak için geldiklerini söyledi.

Ellerinde eğitimle alakalı çok sayıda gösterge bulunduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:"Hem ulusal ölçekte hem de Osmaniye ölçeğinde. Bu göstergelere de baktığımızda hangi hususlarda, hangi parametrelerde ne tür çalışmalar yapmamız gerektiği çok net olarak görülüyor. Bu anlamda gerek öğretmenlerimize gerek öğrencilerimize gerekse velilerimize yönelik olan eğitim çalışmaları konusunda bir fikir alışverişi ve bir planlama yapma ihtiyacımız var. Buradaki çalışmaları hızlandırmak, ihtiyaçları yerinde belirlemek için de önümüzdeki saatlerde çok farklı değerlendirmelerimiz, toplantılarımız olacak farklı gruplarla. Bu faaliyetin Osmaniye 'miz için hayırlı uğurlu olmasını ve ileri doğru götüreceğimiz eğitim bayrağını daha da yükseklere taşımaya vesile olmasını diliyorum."Bakan Selçuk, daha sonra Osmaniye Valiliği Rahime Hatun Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Alışveriş Eğitim Sistemi Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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