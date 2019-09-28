Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı

-ödül töreni



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilge Çocuk dergisi işbirliğiyle düzenlenen “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” sonuçlandı. Yazdıkları hikayelerle dereceye giren öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilge Çocuk dergisi işbirliğiyle düzenlenen Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması ödülleri dereceye giren öğrencilere verildi.

Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin başvurduğu yarışmada ilk üçe giren hikayeler ödüle layık görüldü.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini İstanbul Tema Park’ta düzenlenen programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ellerinden aldı. Yarışmanın birincisi Elazığ’dan katılan Yusuf Çağrı Güler oldu. Kahramanmaraş’tan Didem Ülkü Demirci’nin hikayesi ikinci olurken, Konya’dan katılan Nezaket Sena Özgüner’in hikayesi ise üçüncü seçildi. Yarışmaya katılan yedi öğrenciye ise mansiyon ödülü verildi.

Ödül olarak Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye 5 bin TL verildi.

Mansiyon ödülü alan yedi yarışmacıya da bisiklet hediye edildi.“Sizler Türkiye’nin geleceği için heyecanlanın”Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, böyle bir yarışmaya Türkiye’nin her yerinden katılımın olmasının heyecan verici olduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, “Çocukların olduğu yerde sadece çocuklar konuşmalı, kuşlar şakımalı ve çiçekler bize mesaj vermeli. Biz burada Türkiye’nin geleceği için varız. Biz burada sizler için varız, bu topraklar için varız. Kendi değerlerimiz için varız. Bu tür bir dergiyle hepinizin Mars’la ilgili bir hikaye yarışmasına katılıyor olması aslında niye heyecanlanmamız gerektiğini, niye umutlanmamız gerektiğini gayet güzel açıklıyor. Sizin bu faaliyetlerin içinde bulunmanızdan son derece mutluyum. İnşallah beraberce çok güzel işler yapacağız. Bunların sayısı artarak devam edecek. Yeter ki sizler bu ülkeye sahip çıkın. Yeter ki sizler okullarınızda Türkiye’nin geleceği için heyecanlanın” dedi.

Ödül alan bir öğrencinin kız çocuklarının eğitimde desteklenmesi konusunda yaptığı konuşmanın ardından açıklama yapan Bakan Selçuk, kız çocuklarının herkes tarafından desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak bütün aileleri bu konuda duyarlı olmaya davet etti.Bilge Çocuk dergisi tarafından Türkiye genelinde yarışmaya katılan bütün hikayelerin kitaplaştırılacağı da belirtildi.

