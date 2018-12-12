Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4. Geleneksel Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde gençlerle buluştu

-Plaket takdimi

-Aile fotoğrafı



( İSTANBUL )- Bakan Selçuk,’’ Eğitim sisteminde önümüzde yıllar içerisinde yapılacak olan değişim ve dönüşümler konusunda hazırlıklıyız İSTANBUL



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4. Geleneksel Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesinin açılışına katıldı.

Bakan Selçuk,’’ Teknolojinin aşırı kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek zararlara çalışılmalı. Çalışılmadığı takdirde çocuklarının hizasının bozulması söz konusu olur. Çocukların hizasının bozulması, insanlığın hizasının bozulması anlamına da gelir’’ dedi.

Beşiktaş’ta bulunan bir otelde düzenlenen 4. Geleneksel Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft Genel Müdürü Murat Kansu’nun yanı sıra çok sayıda genç katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Selçuk, ’’Teknolojinin doğa, insan ve kültür üzerindeki etkilerini gözden geçirirsek bunun kontrol edilmesinin çok önemli olduğunu fark edebiliriz. Bu kolay bir şey değildir. Bir duruma yol açabilecek kadar teknolojinin haz ve arzu merkezli bir etkisi var. Bu arzudan ve hazdan kaynaklanan bir istek var ortada. Bu istekten kaynaklanan teknolojiden zarar görme olasılığımız çok yüksek. Bir o kadar faydalanma ihtimalimiz var. Kolayca kontrol edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aşırı kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek zararları özellikle çalışılması gerekiyor. Zira çalışılmadığı takdirde çocuklarının hizasının bozulması söz konusu olur. Çocukların hizasının bozulması, insanlığın hizasının bozulması anlamına da geliyor’’ ifadelerini kullanarak teknolojinin kullanımına yönelik uyarılarda bulundu. Eğitim sistemi içerisinde yapılacak değişim ve dönüşümler konusunda hazırlıklı olduklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,’’ Türkiye’nin dünyayla iletişimi, Türkiye’nin gelecekle iletişimi açısından gerçekten çok önemli. Burada olmayı hepimizin ortak zihin alanına, ortak bir bilinç alanına sahip olma sürece olarak değerlendiriyorum. Bu çerçevede yapmayı planladığımız bütün işlerin Türkiye’de eğitimin geleceğine ilişkin bir sahici bir umut yaratmasını, sahici bir beklenti yaratmasını istiyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim sisteminde önümüzde yıllar içerisinde yapılacak olan değişim ve dönüşümler konusunda hazırlıklıyız ve bu konuyla ilgili Türkiye’nin bu konuyla ilgili fazlasıyla birikimi var. Öylesine birikimi var ki, ulaşamadığımız, erişemediğimiz kurum ve kişiler bazen sitem ediyorlar. Diyorlar ki, bizimde katkımız var, bizimde heyecanımız var, bizde bir şey katmak istiyoruz, yardım etmek istiyoruz diyorlar. İnanın oradaki atmosfer ya da iletişim stratejisi bazen her yere ulaşmamızı engelliyor. Lütfen çeşitli kanallara birikiminizi bizimle paylaşın. Çünkü biz bu birikimi çocukların gözlerinin ışıltısını artırmak için istiyoruz. Biz bu birikimi doğmamış çocuklarımıza olan vebalimizi yerine getirmek için yapıyoruz. Bu bir hizmettir. Bu bir gelecek enerjisidir. Bu ülkenin geleceğine dokunmaktır. Bu ülkede yaşayan her bir çocuğumuzun, evladımızın umudunu yeşertmektir. Bu sizin kişisel kariyerinizin çok ötesinde. Bu ülkenin geleceğine yönelik dokunuşlardır. Ben meseleye kendi açımdan böyle bakıyorum’’ şeklinde konuştu.

Zirve açılışının ardından Microsoft Genel Müdürü Murat Kansu, zirveye katılımlarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a plaket takdim etti.

