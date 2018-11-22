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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk : '(Vizyon belgesi) Biz bunu topluma bir taahhüt olarak vermek istedik' - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk : '(Vizyon belgesi) Biz bunu topluma bir taahhüt olarak vermek istedik' - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "(Vizyon belgesi) Biz bunu topluma bir taahhüt olarak vermek istedik" - ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi - Katılımcılardan detaylar - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı.
"(Vizyon belgesi) Biz bunu topluma bir taahhüt olarak vermek istedik. 3 yıl içerisinde hangi ay hangi yıl ne olacak, bunu ortaya koymak istedik. Ve topluma hesap vermek istiyoruz""Biz eğitime bir ekosistem olarak bakıyoruz. Okulun içerisinde olan şeyler bizim için eğitim değil. Eğitim bir hayat sahnesidir"

Taahhüt Gesi 

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