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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Vali Çeber'i ziyaret etti - RİZE

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Vali Çeber'i ziyaret etti - RİZE

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Rize Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret - piyano çalan öğrencilerden Meltem Azgın'ı tebrik etmesi - Rize Valiliğini ziyaretMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Rize 'de - Selçuk, Rize Valisi Çeber'i ziyaret ettiRİZE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Rize Valiliğini ziyaret etti.Bakan Selçuk'u, valilik binası önünde Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap ve diğer ilgililer karşıladı.Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Selçuk'a Vali Çeber, içerisinde çeşitli çay türlerinin yer aldığı paket hediye etti.Belediye Başkanı Kasap ise Ziya Selçuk'a, Anzer balı ile belediyenin yayımladığı çeşitli kitapları sundu.Reşat Kasap, Selçuk'a değerli bir bal olan Anzer balından her sabah sadece bir çay kaşığı kadar tüketmesini önerdi.Bakan Selçuk daha sonra Vali Çeber ve diğer protokol üyeleri ile makamında basına kapalı bir görüşme yaptı.Öte yandan Selçuk, merkeze bağlı Pazar köyündeki Rize Sosyal Bilimler Lisesini de ziyaret etti.Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete ilişkin fotoğraf ve görüntüler, daha sonra okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Görüntülerde, Bakan Selçuk'un kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilerle bir süre sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği, ayrıca piyano çalan öğrencilerden Meltem Azgın'ı tebrik ettiği görülüyor.

Sosyal Medya Hatıra Fotoğrafı Çay Kaşığı Öğrenciler 

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