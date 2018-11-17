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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'UNESCO Türkiye Milli Komisyonun katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir yapıya sahip olması, toplumun her kesiminden ve her alandan gelen fikirlerin bir araya gelmesini sağlayacak. Bu da bizi eğitim, bilim, kültür Haberi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'UNESCO Türkiye Milli Komisyonun katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir yapıya sahip olması, toplumun her kesiminden ve her alandan gelen fikirlerin bir araya gelmesini sağlayacak. Bu da bizi eğitim, bilim, kültür Haberi

Selçuk'un konuşması

Aritas Büyük Buluşma Sivil Toplum Uluslararası Konferans 

-detaylar

( ANTALYA ) Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "UNESCO Türkiye Milli Komisyonun katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir yapıya sahip olması, toplumun her kesiminden ve her alandan gelen fikirlerin bir araya gelmesini sağlayacak. Bu da bizi eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanında daha doğru sonuçlara götürebilecektir"-"Çatışmaların, güvenlik sorunlarının ve insan hakları ihlallerinin gittikçe arttığı günümüzde barışı insanların, zihninde, gönlünde inşa etme misyonuyla yola çıkan UNESCO'nun çalışmaları ve programları öncelikle cehaleti ortadan kaldırarak, eğitimli insanlarla bilim yoluyla refahı yükselterek toplumlar arasında uzlaşı ve hoşgörüyü sağlamayı, böylece barışın tesisine katkı sağlamayı amaçlayan bir kuruluş"-"Bu amaç doğrultusunda da eğitim, bilim, sosyal ve beşeri bilimler, kültür, bilgi, iletişim sektörleri benzeri birçok alanlarda belli hedeflerin, ideallerin gerçekleştirilmesi için ortaya konan çabaların, bu tür buluşmalarla ve yeni ifadesiyle bulma konferanslarıyla yeniden organizasyonu da ayrı bir değer katıyor"-"UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun kamu kurumlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları ve organizasyonları içine alan geniş bir ağa sahip çoğulcu yapısı var"-"UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun bir önceki büyük buluşmadan sonra anma ve kutlama yıl dönümleri programında Atebetül-Hakayık, Kutadgu Bilig ve Divan-ı Hikmet, dünya belleği programında Divanü Lügatit Türk ve Piri Reis Haritası gibi kültürümüzün temel eserlerini uluslararası toplumla buluşturmuş ve gençlerimizin bu alandaki duyarlılığını artırmıştır" ANTALYA

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Papillon Ayscha Hotel'de düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması'na katıldı.

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