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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sivas'ta

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sivas'ta

canlandırma detay

Toplantı Basın Açıklaması Basın Mensupları 

-Ziya Selçuk'un açıklamaları
-valilik defteri imzalama

( SİVAS )- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Milli eğitim konularını istişare etmek için buradayız" SİVAS

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri değerlendirme toplantısı açılış programı sonrası yaptığı basın açıklamasında "Milli eğitim konularını istişare etmek için buradayız" dedi.
Milli Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak için Ankara’dan karayolu ile Sivas’a geldi. Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile tarihi Kongre Binasında gerçekleştirilecek olan toplantıya katıldı.
Toplantı öncesi Selçuk ve katılımcılara Sivas Kongresi temsili olarak canlandırıldı. Temsili canlandırılmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürleri değerlendirme toplantısı açılış programına geçildi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Bizim mutat olarak il müdürlerimiz ile toplantılarımız oluyor ama 100. Yıl bizim açımızdan çok önemli. Milli mücadelemizin başladığı ve bütün ruhuyla, ruhaniyetiyle hissettiğimiz bir mekan olarak Sivas ‘ta bu binada bulunuyor olmanın ayrı bir değeri var. Eğitim ile ilgili bakış açımızın tazelenmesi ve hizamızı gözden geçirmek için, niyetimizi gözden geçirmek için bu binada bütün hatıralarımızı yeniden yeniden tefekkür ve tezekkür edip, arkadaşlarımız ile değerlendirmeler yapıp, milli eğitim konularını istişare etmek için burada bulunuyoruz. Ama bu istişaremizin de milli mücadelemiz ile bağlantısının kuvvetli bir şekilde hissedilmesini sağlamak için böyle bir tercihinde bulunduk“ dedi.
Basın açıklaması sonrası Sivas Valiliğini ziyaret eden Selçuk, Valilik şeref defterini imzaladı.
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