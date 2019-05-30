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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı - ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı - ANKARA

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un MEB Şura Salonu'na girmesi - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğretmenlerle tokalaşması - Katılımcılardan detaylar - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması - Bakan Selçuk'un sergiyi düzenleyen öğretmelere çiçek takdim etmesi - Bakan Selçuk ile öğretmenlerin toplu fotoğraf çekmesiANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Öğretmenler Öğretmen 

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