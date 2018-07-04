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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz milletvekili kaydını yaptırdı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz milletvekili kaydını yaptırdı

Türkkan konuşma

Naat Milletvekili 

-Milletvekili kayıtları
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- TBMM'de Milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Fahrettin Yokuş'un sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sayın milletvekilimiz kendi şahsi görüşlerini kanaati olarak değerlendiriyorum. Grubumuzu izam eden bir açıklama değildir. Sayın milletvekilimizin açıklamasının tamamını okuduğumuzda şunu görüyoruz; Memleketin hayrına herhangi iş yapıldığında İYİ Parti olarak biz buna destek veririz" ifadelerini kullandı. Türkkan, Meclis'e millet ittifakı olarak girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Meclis'te İYi parti olarak devam edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Ankara milletvekili Asuman Erdoğan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç milletvekili kayıtlarını yaptırdılar. Ak Parti Ankara milletvekili beş çocuğu ile kayıt yaptırmaya geldi. En büyük oğlu Ahmet Emre rozetini taktı. (AUÖ -BC -
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