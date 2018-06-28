Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milletvekillerinin odaları belirlendi - TBMM

Milletvekillerinin odaları belirlendi - TBMM

- Milletvekillerinin odaları belirlendi - Kura çekilmesinden detaylarMilletvekillerinin odaları belirlendiMeclis'te, milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı TBMM (AA) - Meclis'te milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı. TBMM Divan Salonu'ndaki kura çekimine, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, partilerin grup müdürleri, temsilcileri, bazı danışmanlar ve diğer ilgililer katıldı.
Boş bulunan 331 milletvekili odası için yapılan kura çekimine, 271 yeni seçilen milletvekilinin isimleri ile 26. Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen ancak odasını değiştirmek isteyen 2 milletvekilinin isimleri dahil edildi. TBMM yetkilileri, 58 odanın eksik olduğunu ve bu odaların hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Kura çekiminde, olası itirazlar göz önünde bulundurularak görüntü ve ses kaydı yapıldığı bildirildi.

Bild Ses Kaydı Çekim Milletvekili Kura Çekimi 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
CHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde GerginlikCHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı