Milletvekillerinin kayıt işlemi devam ediyor - Vedat Demiröz-Nevin Taşlıçay-Selami Altınok - TBMM
- AK Parti’den Bitlis milletvekili seçilen Vedat Demiröz'ün milletvekili kayıt işleminden görüntüler - MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay'ın milletvekili kayıt işleminden görüntüler - MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay'ın konuşması - AK Parti Erzurum milletvekili seçilen Selami Altınok'un milletvekili kayıt işleminden görüntüler - Maraş dondurması ikramından detaylarMilletvekillerinin kayıt işlemi devam ediyor - MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay: - "Türkiye'nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız" TBMM (AA) - Ak Parti’den Bitlis milletvekili seçilen Vedat Demiröz, MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay ve Ak Parti 27. dönem Erzurum milletvekili seçilen Selami Altınok, TBMM ’de milletvekilliği kayıt işlemini tamamladı.