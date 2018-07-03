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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Milletvekillerinin kayıt işlemi devam ediyor - Vedat Demiröz-Nevin Taşlıçay-Selami Altınok - TBMM

Milletvekillerinin kayıt işlemi devam ediyor - Vedat Demiröz-Nevin Taşlıçay-Selami Altınok - TBMM

- AK Parti’den Bitlis milletvekili seçilen Vedat Demiröz'ün milletvekili kayıt işleminden görüntüler - MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay'ın milletvekili kayıt işleminden görüntüler - MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay'ın konuşması - AK Parti Erzurum milletvekili seçilen Selami Altınok'un milletvekili kayıt işleminden görüntüler - Maraş dondurması ikramından detaylarMilletvekillerinin kayıt işlemi devam ediyor - MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay: - "Türkiye'nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız" TBMM (AA) - Ak Parti’den Bitlis milletvekili seçilen Vedat Demiröz, MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay ve Ak Parti 27. dönem Erzurum milletvekili seçilen Selami Altınok, TBMM ’de milletvekilliği kayıt işlemini tamamladı.

Çocuk İstismarı Milletvekili Milletvekilliği 

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