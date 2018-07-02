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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milletvekilleri kayıtları devam ediyoryıtlarını yaptırdı

Milletvekilleri kayıtları devam ediyoryıtlarını yaptırdı

Yılmaz konuşma

Kadayıf Güven Oyu Burma Milletvekili Erken Seçim 

-Milletvekili kayıtları
-Genel detay

( ANKARA ) Milletvekilleri kayıtları devam ediyor- AK Partili Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek ile MHP'li Karakaya kayıtlarını yaptırdı ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM şeref Holü'nde devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek kayıtlarını yaptırdılar. Yılmaz, 24 Haziran ile birlikte yeni yönetim sisteminin ilk seçimlerini gerçekleştirdiklerini kaydederek, ilk defa yeni yönetim sistemine göre Meclisin toplanacağını ve görevini yapacağını söyledi.

Yılmaz, sistemde kaynaklanan bir istikrara olduğunu söyleyerek, halkın güven oyunu sandıkta verdiğini belirtti.
Yılmaz, erken seçim konusunda, "Henüz partimizde böyle bir konuyu tartışmış, belli bir görüşü, karara bağlamış değiliz. Bir partinin kararı ile olacak bir husus değil. meclisimizde Anayasa değiştirecek çoğunluğu ile karara bağlayabileceği bir konu" diye konuştu.
Yılmaz, burma kadayıf, bal ve ceviz ikramlarıyla Meclise geldiklerini sözlerine ekledi. MHP Genel Başkan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da kayıt yaptırdı.
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