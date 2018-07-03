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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Milletvekilleri kayıtları devam ediyor Haberi

Milletvekilleri kayıtları devam ediyor Haberi

Babuşçu soru cevap

( ANKARA )- AK Parti İstanbul milletvekili Aziz Babuşçu:- “Özellikle uluslararası sermayenin yeniden yatırım açısından cazibe merkezi bir ülke konumunda olacağız” ANKARA

Çocuk İstismarı Yasal Düzenleme Uluslararası Enflasyon Rakamı Milletvekili 


- AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, “Özellikle uluslararası sermayenin yeniden yatırım açısından cazibe merkezi bir ülke konumunda olacağız” dedi.
Babuşçu, Meclis Şeref Holü’ne gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Babuşçu, çocuk istismarına yönelik soruya, "Yapılacak olan, bunu nihayetlendirmek ve kamuoyunu da tatmin edecek bir yasal düzenlemeyi çıkartmaktır” ifadelerini kullandı. Enflasyon rakamlarına ilişkin soru üzerine Babuşçu, "Belki enflasyon rakamının yüksek çıkmış olması o kriz senaryoları ve dengelerle uğraşmanın ortaya çıkardığı geçici bir süreç olabilir. Şimdi istikrar var. Önümüzde 5 yıllık bir seçimsiz dönem, hızlı karar alacak ve icraat yapacak bir model var. Ben eminim, çok kısa sürede ekonomik istikrar da yeniden sağlanacak. Özellikle uluslararası sermayenin yeniden yatırım açısından cazibe merkezi bir ülke konumunda olacağız” dedi.

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