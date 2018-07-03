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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Milletvekilleri kayıtları devam ediyor Haberi

Milletvekilleri kayıtları devam ediyor Haberi

Yönter konuşma

Allah Milletvekili 

-Aydın rozet takması
-Genel detay

( ANKARA )- AK Parti Ankara milletvekili Barış Aydın kaydını yaptırdı- MHP Genel Başkan Yardımcıları Yönter, Adan, Yalçın ve Ak Parti Ankara milletvekili Barış Aydın kayıtlarını yaptırdı ANKARA

- TBMM'de milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Semih Yalçın ve Ak Parti Ankara milletvekili Barış Aydın kayıtlarını yaptırdılar. Yönter, çocuğunun yarın doğacağını belirterek, cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.
Yönter, ismine yönelik sorulara da ' İsmi belli. Süpriz olsun' ifadelerini kullandı. Yönter, Kırıkkale Başsavcısının Ankara"ya atanmasına ilişkin olarak Develt Bahçeli'nin açıklamaları soran gazeteciye, "Sayın Genel Başkan'ımızın açıklamaları çok açıktır. Her şey çok açık. Mesajları dikkatli okuyun" şeklinde konuştu.
Ak Parti Ankara milletvekili Barış Aydın da kaydını yaptırdı ve rozetini annesi taktı. CHP Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, torunu ile birlikte geldi. Aksoy torunu ile siyasi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Ak Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu kayıtlarını yaptırdılar. Yediyıldız, 24 Haziran'ın Türkiye ve dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyerek, "Milletvekili olduğunuz ilin sorunlarını bilerek buraya geldik. İnşallah ilimizdeki sorunları beş yıl sonunda halletmiş oluruz" ifadelerini kullandı. Ak Parti Artvin milletvekili Erkan Balta da kayıt yaptırdı. Balta en uzun süre İl Başkanlığı yapan kişi olarak biliniyor.
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