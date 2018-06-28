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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - TBMM Haberi

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - TBMM Haberi

- AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in kayıt işlemlerinden detaylar - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a eşlik etmesi - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşması - AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in konuşması - AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in gazetecilere çörek ikram etmesi TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Yeni bir sürece girdik. Aynı zamanda Türkiye ilk defa makas değiştirdi. Sistem olarak parlamenter hükümet 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından, yeni seçilen 27. Dönem milletvekilleri kayıt yaptırmaya devam ediyor. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerinin kayıt işlemlerinin sürdüğü Tören Salonu'nu ziyaret etti. Aydın, ziyareti sırasında yeni kaydını yaptıran AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'e eşlik etti.

Genel Seçimler Hükümet Milletvekili 

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