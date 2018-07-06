Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - Öztürk Yılmaz - TBMM
- Öztürk Yılmaz'ın konuşmasıMilletvekilleri kayıt yaptırıyor - "Ne değişti?"CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, gazetecilerin sorusu üzerine yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.15 Temmuzla ilgili ihmali, kusuru, kastı olanların tamamen açığa çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bugün hala bunların hesabının verilmediğini görüyoruz. Bugün birileri yargılanıyor ama asıl onlara talimat verenlerin ortaya çıkarılmaması üzüntü verici." değerlendirmesini yaptı.Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanlığı mazbatasından '13.' ibaresinin çıkarılmasını nasıl karşılıyorsunuz" sorusuna Yılmaz, "Türkiye'de yeni bir devlet mi kuruldu? Yeni kurtuluş savaşı mı verildi? Ne değişti?" karşılığını verdi.