Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - Mustafa Arslan-Yusuf Beyazıt-Ali Haydar Hakverdi - TBMM
- AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın kayıt yaptırması - AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın kayıt yaptırması - Milletvekillerinin ikramlarda bulunması - CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin kayıt yaptırması TBMM (AA) - AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM 'ye gelerek kayıt yaptırdı.