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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - İrfan Kartal-Atilla Sertel-H. Teoman Sancar - TBMM

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - İrfan Kartal-Atilla Sertel-H. Teoman Sancar - TBMM

- Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'a milletvekili rozetini takması - İrfan Kartal'ın Aydın ve basın mensuplarına hediye ve ikramlarda bulunması - CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in basın mensuplarına yöresel lezzetlerden ikram etmesi - CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar'a milletvekili rozetinin takılması - Gazetecilere yapılan ikramlarTBMM - 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, Mecliste milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.

Milletvekili Basın Mensupları 

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