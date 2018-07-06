Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - İrfan Kartal-Atilla Sertel-H. Teoman Sancar - TBMM
- Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'a milletvekili rozetini takması - İrfan Kartal'ın Aydın ve basın mensuplarına hediye ve ikramlarda bulunması - CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in basın mensuplarına yöresel lezzetlerden ikram etmesi - CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar'a milletvekili rozetinin takılması - Gazetecilere yapılan ikramlarTBMM - 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, Mecliste milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.