Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - AK Parti Hatay Milletvekilleri - TBMM
- AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın konuşması - AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun konuşması - Milletvekillerinin basına ve çalışanlara yöresel ürünlerden ikram etmesi - Milletvekillerine rozet takılması - Milletvekillerinin toplu fotoğraf çekimi TBMM (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, TBMM 'ye gelerek kayıt yaptırdı.