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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - AK Parti Hatay Milletvekilleri - TBMM

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - AK Parti Hatay Milletvekilleri - TBMM

- AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın konuşması - AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun konuşması - Milletvekillerinin basına ve çalışanlara yöresel ürünlerden ikram etmesi - Milletvekillerine rozet takılması - Milletvekillerinin toplu fotoğraf çekimi TBMM (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, TBMM 'ye gelerek kayıt yaptırdı.

Çekim 

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