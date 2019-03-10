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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Milletvekili Özboyacı, genç nüfusun önemine vurgu yaptı Haberi

Milletvekili Özboyacı, genç nüfusun önemine vurgu yaptı Haberi

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın açıklamaları

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

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- AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler değerlendirerek genç nüfusun önemine vurgu yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) en genç milletvekillerinden olan ve Eskişehir AK Parti İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenleyen Selman Özboyacı, genç seçmenlerin yerel seçimlerde önemli rol oynayacağının altını çizdi. "Bu gücün farkında olan tek lider; Recep Tayyip Erdoğan" Genç bir siyasetçi olarak, gençlere çok önem verdiklerini vurgulayan Özboyacı, “24 Haziran seçimlerinde yurt içinde oy kullanan 26 milyon seçmenimiz var. Bu 26 milyon seçmenimizin 17 milyonu genç yani 30 yaş altı. Bu da şu demek; oy kullanan 3 seçmenden 1 tanesi 30 yaşın altında ve genç. 31 Mart yerel seçimlerinde de ilk defa oy kullanacak, 18 yaş altı tam 996 bin arkadaşımız var. Yani 1 milyona yakın. Bu durum, Türkiye'nin aslında ne kadar büyük bir genç potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelin, Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu gösteriyor. Tabii Türkiye'nin bu genç nüfusu özellikle Batı Avrupa ülkelerine göre belki de en büyük avantajı. Bu avantajın, bu potansiyelin, bu gücün farkında olan tek lider; Recep Tayyip Erdoğan, tek parti; AK Parti. Bunu nereden biliyoruz? 24 Haziran'da seçilen milletvekillerine baktığımızda, AK Parti'de 30 yaşın altında tam 5, 35 yaşın altında da tam 15 milletvekili var. Ben en genç milletvekillerinden biriyim ama benden daha genç 6 tane milletvekili daha var. Aslında bu durum Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin gençlerine duyduğu güveni ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımızın, bu potansiyelin ve gücün ne kadar farkında olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bizler de Cumhurbaşkanımızın bu güvenini, milletimizin bu teveccühünü boşa çıkarmamak adına, bu ülkenin en büyük potansiyeli ve gücü olan gençler olarak, elimizden gelen bütün çalışmayı sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

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