Milletvekili kayıtları devam ediyor... Vekiller erken seçim konusunu değerlendirdi Haberi

-Gök konuşma

-Taşçıer konuşma

-Destici konuşma

-Genel detay

-Baklava dağıtma



( ANKARA )- CHP milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Levent Gök torunlarıyla kayıt yaptırmaya geldiler- AK Parti Kilis milletvekili Hilmi Dülger baklava ikram etti ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milletvekili kayıtları devam ediyor. Kayıt için gelen bazı milletvekilleri aileleriyle gelirken bazıları da seçildikleri bölgenin lezzetlerini TBMM'ye taşıyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. AK Parti Ankara milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Hacı Turan, Gümüşhane milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül, Kilis milletvekili Hilmi Dülger, İYİ Parti Eskişehir Aslan Kabukcuoğlu, Durmuş Yılmaz, CHP Bursa milletvekili Yüksel Özkan, Ankara milletvekilleri Levent Gök, Bülent Kuşoğlu, Haluk Koç, Nihat Yeşil, Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, İstanbul milletvekili Gamze Taşçıer, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kayıtlarını yaptırdılar. AK parti Gümüşhane milletvekilleri birbirlerinin rozetlerini taktılar ve pestil dağıttılar. CHP milletvekili Özkan'ın rozetini eşi taktı. CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü ve Ankara milletvekili Levent Gök kayıtlarını torunları ile birlikte yaptırdılar. CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, torunu ile birlikte geldiğini belirterek, çabalarının gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için olduğunu ifade etti.

Süllü, tosununun kendisine bamyamı dediğini sözlerini ekledi. CHP İstanbul milletvekili Gamze Taşçıer, kadınların bu ülkede daha iyi koşullarda yaşamadı için mücadelelerinin başlangıcı olacağını söyledi.



Taşçıer, mücadeleye alışkın olduğunu ifade ederek, zorlukları olacağını onu zorluk değil grubu kaynağı olacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, erken seçimle ilgili olarak, henüz partilerinin bu konuda karar almadığını ifade etti.

Torun, "Eğer bir erken seçim yerel seçim olursa biz hazırlıkların başlatmıştık. Ona göre çalışmalarımızı yapıyorduk" ifadelerini kullandı. Torun, yetkili kurullarda değerlendirileceğini söyleyerek, seçimlere hazır olduklarını ifade etti.

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin soruya, "Yetkili kurullarımız görüşlerini ifade ederler. Biz her türlü seçime hazırız, hiçbir çekincemiz yok. Türkiye'yi bir kere normalleşmeyi sürdürmek zorundayız ve yerel seçimlerden umutluyuz. Parlamento açıklamalı ve gerekli değişiklik yapılmalı" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Bitlik Parisi'nin Meclis'te temsil edildiğini kaydetti.

Erken seçim ile alakalı olarak Destici, "Bugüne kadar alınması gerekidi maalesfe geçmiş dönemlerdekik emclis bir irade ortaya koymadı. Bizce alınabilir alınması doğrudur" ifadelerini kullandı. İdam ezası konusunda Destici, " Öldürülen küçük yavrularımız var. Acıları yüreğimizde. Bunlarla ilgli hak ettikelri icezayı almaların ıistiyoruz idam. Bunun başka karşılğı yok. ve bizzat kurun sıkan bombayı atan teröre ele başları için idamın getirlimesi lazım. Küçük yaşta çocukları, kadınları kaçırıp tecavüz edip öldüren sapıklar ve mehmetçiği, polisi şehit eden töreristlerin idam edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

AK Pari Kilis milletvekili Hilmi Dülger gazetecilere baklava ikram ettiler. (AUÖ- BC -

