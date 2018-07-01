- Milletvekili kayıtları devam ediyor Haberi

-Aydemir konuşma

-Baba Ahmet Aydemir konuşma

-Özyürek konuşma



( ANKARA ) ANKARA



- 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri devam ediyor. Milletvekili kayıtları Şeref Holü'nde hafta sonunda da devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti Balıkesir milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik, Yavuz Subaşı kayıtlarını yaptırdı. Özyürek'in rozetini oğlu Kaan Özyürek taktı. Özyürek gazetecilerin sorularını da cevapladı. Özyürek, ülkesine, milletine ve sevdalısı olduğu Sivas'a hizmet edeceğini söyleyerek, "Beni buraya seçtiren Sivas'ın yiğit insanlarıdır. Ben hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. ilk icraatına yönelik soruya Özyürek, Sivas'ın en büyük sorununun istihdam olduğunu belirterek, "Sivas çok ciddi anlamda göç veriyor. Bu göçü önleyebilmek için de sanayi, tarım ve hayvancılık anlamında Sivas'ı geliştirmemiz lazım. Artık Sivas'a sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Balıkesir milletvekili Aydemir kaydını ailesi ile birlikte gelerek yaptırdı. Aydemir'in rozetini babası Ahmet Aydemir taktı. Rozet takılırken yeğenleri Tanem ve Talha Çetinel Rabia işareti yaptılar. Aydemir, Türkiye seçimlerinden en önemli seçimi olduğunu belirterek, Balıkesir'de seçimin zorlu bir süreçte geçtiğini ifade etti.

Aydemir, yaklaşık 25 bin kişiye seçimin önemini anlattığını aktararak, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a layık olabilmek için elimizden geleni yapacağız ama her şeyden önce doğduğum büyüdüğüm Balıkesir şehrine layık olmak, onların teveccühlerine layık olmak, güvenlerini, yüzlerini kara çıkarmamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Balıkesir milletvekili ile birlikte geldiğini söyleyen Aydemir, babası, kız kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte geldiğini belirtti.

Aydemir, "Çok mutluyum. Çok duygusal bir durum. Beşinci sıradaydım. Beşinci sıra Balıkesir'de uzun süreden sonra beş milletvekili çıkardı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Bugüne kadar Balıkesir'de Ak Parti'nin almadığı bir sonucu elde ettiklerini ifade eden Aydemir, milletvekili olmanın çok büyük gürü olduğunu tekrarladı. Aydemir'in babası Ahmet Aydemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine telefon ederek, Erdoğan'ın kendisine 'Mutlu'yu gönderecek misin' şeklinde soru sorduğunu ve kendisinin de 'yüzde 100' cevabı verdiğini belirtti.

AK Parti Balıkesir milletvekili Adil Çelik, ailesi ve akrabaları ile birlikte geldiklerini söyledi.



Çelik, kimyasal hadım konusundaki soruya, "Bu konuda toplumsal duyarlılık çok üst seviyede. Bu konuda çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar hadiselerinde diğerlerinden farklı bir yol izlenmesi kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. İdam talebi soruna ise Çelik, "Geçmişteki acıları unutmadan yaşı büyütülüp idam edilen çocukları unutmadan, idam edilse az bile diyeceğimiz suç ve cezaları var. Bunlar arasında denge kurmak, tercih yapmak bizlere düşüyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, Meclis'in üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.



Subaşı, kimyasal hadım konusundaki soruya, Öncelikli olarak cezaların caydırıcı ve ağır olması lazım. Gerekirse idam cezası ile alakalı ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin Kasım ayına alınmasına dair soruya, "Anayasa değişikliğini gerektirir. Parlamento'da o yönde kanaat olursa olabilir. Hiç kimsenin aklında yokken, seçim oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın enerjisiyle beraber enerjimiz var, hazırız" diye konuştu.

(AUÖ

