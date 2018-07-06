Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Milletvekili kayıtları devam ediyor

Milletvekili kayıtları devam ediyor

Tezcan konuşma

Lyon Allah Milletvekili Irak 

-Eker konuşma
-Sarıeroğlu konuşma
-Yılmaz konuşma
-Atay konuşma

( ANKARA ) -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: "Ondan sonra büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde büyük ve güçlü hedeflere milletimizle el ele yürüyeceğiz" ANKARA

- TBMM'de milletvekili kayıtları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Ondan sonra büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde büyük ve güçlü hedeflere milletimizle el ele yürüyeceğiz" dedi.
Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Bize göstermiş oldukları teveccühten ötürü milletimize teşekkür ediyorum. Yeni dönem ülkemiz, bölgemiz küresel dünyadaki rekabet koşulları daha güçlü hedefler koyduk. İnşallah Pazartesi Cumhurbaşkanımız yemin edecek. Ondan sonra büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük ve güçlü hedeflere milletimizle el ele yürüyeceğiz" dedi.
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, itiraz süreci yaşadıklarını söyleyerek, "Hayırlara vesile olur inşallah. Bugün kaydımızı yaptırdık. Vatana, millete hizmet etmeye gayret göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, insanların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, son ilimizdeki son vekili olduğunu hatırlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP'nin terörist örgütle birlikte hareket ettiği iddialarına, "6 milyona yakın oy verdi vatandaşımız HDP'ye. Türkiye'de 6 milyon terörist mi var? Milletin, toplumun huzura ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Parlamento'da millete hizmete edeceklerini belirterek, dönemin hayırlı olmasını diledi.
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı