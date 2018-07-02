Milletvekili kayıtları devam ediyor

-Aydın konuşma

-Avcı konuşma

-Çelebi konuşma



( ANKARA )- AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'den CHP'ye HDP tepkisi- Adıyaman Milletvekili çiğ köfte, Mardin milletvekilleri badem şekeri ve bulgur dağıttı ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM). . AK Parti Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi, erken seçim tartışmaları Hakkı'nda parti kurullarında tartışılacağımı ifade etti.

AK Partili Çelebi, Ağrı'da şehit edilen bakkalı hatırlatarak, "Bu ülkenin iki önemli sorunu var. En önemlisi terördür. STK'larımızla terörü lanetledik. Sayın Bakanımız Pervin Buldan'ı aradı. Keşke CHP Genel Başkanı'nı da arasaydı. 2015 yılında HDP CHP'nin oylarıyla Meclis'e girdi. 1 Kasım'da, 24 Haziran'da yine öyle oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı hele hele CHP'nin içindeki kardeşlerimiz diyor ki; 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'. Bu askerlerin kalkıp CHP Genel Başkanı'na sorması kazım. HDP'ye Nasıl destek verirsiniz? HDP'nin Cumhurbaşkanı'nın aldığı oy yüzde 8'dir. Normalde yüzde 4 fazlasının nereden geldiğinin araştırması lazım. Zimmi olarak zaten HDP'ye destek veriyor. Biz kendi ilimizde nereye giderse gidelim her sandık başında müşahitin sol göğsünde CHP müşahitlik yazısı vardı. Ben Cumhuriyet Başsavcılarını alana davet etmek istiyorum. Eğer siz zimmi olarak farklı bir şeye destek veriyorsanız, bunu da Cumhuriyet Başsavcısının soruşturma açmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk, Giresun'un yerel ürünlerinden dağıttılar. Öztürk, kimyasal hadım ile ilgili olarak, "Hakikaten seçim bölgemizde hissettiğimiz kamu vicdanının incindiğini insalığa sığmayacak bir takım suçlar işlenebiliyor. O yüzden hukuk daimi yaşayan toplumun taleplerini doğrultusunda kendini yenilemek zorunda" ifadelerini kullandı. Öztürk yerle seçimlerin erkene alınmasına ilişkin olarak yerel seçimlerin Zaman'ında yapılmasının altını çizdi. Ak Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk, 27. Dönemim hayırlı olmasının ileterek, yöresel ürünleri getirdiklerini ifade etti.

TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, cinsel istismar cezalarına ilişkin olarak, "Kamuoyunun beklentilerini karşılayan hem de caydırıcı olması noktasında yeni bir takım düzenlemelerin hazır hale getirilmişti. ZannediyorumMeclis faaliyetlerine başladıktan sonra en önemli düzenlemelerden biri tanesi olabilir" ifadelerini kullandı. Erken seçim konumdaki soruya Aydın, "Erken seçimle ilgili gündemde bir husus yok diye biliyorum. Ciddi bir gerekçe olmadığı sürece zamanında yapılmasını planlıyoruz, arzu ediyoruz" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin soruya, "24 Haziran seçimleri kendi kendine ibaret seçimler değildir. Aynı Zaman'da Mart 2019 seçimleri içinde işaret dileği niteliğindedir. Öyle de oldu. İnşallah diğer vilayetler içinde aynı durum söz konusudur" diye konuştu.

Avcı, kimyasal hadım konusunda, "Mutlaka o konularda hem caydırıcı hem de uyarıcı olması da zaruret var" ifadelerini kullandı. AK Parti Adıyaman milletvekilleri çiğ köfte dağıtırken, AK Parti Mardin milletvekilleri badem şekeri ve bulgur dağıttılar.

