Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milletvekili kayıtları devam ediyor

Milletvekili kayıtları devam ediyor

Ahmet Aydın'ın konuşması

Özgürlük Allah Milletvekili 

-Hasan Çilez'in konuşması
-Türabi Kayan'ın konuşması
-Detay görüntüler

( ANKARA -HD) ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. AK Parti Amasya milletvekili Hasan Çilez ve Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli milletvekili Türabi Kayan kayıtlarını yaptırdılar. Kayıtlarını yaptıran milletvekilleri gazetecilere açıklama yaptı. Bir gazetecinin yeni milletvekiline ne söylersiniz sorusuna 26. Dönem TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, milletin vekaletini almanın önemine işaret etti. Aydın, "Yeni bir sürece girdik. Sistem olarak Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişi sağladık. Yeni sistem, dönem tarihi bir süreç. Bütün bunlardan başarıyla çıkacağını düşünüyoruz" Aydın Meclis'te devamlılığın esas olduğunu belirterek, "Bütün milletvekillerinin asli görevi yasamadır, Meclis'te olacak. Burada asli görevimizi ihmal etmedikten sonra, Meclis'te devamlılığı esas aldıktan sonra, seçmenlerin bizden bekledikleri sorunlara çare aradıktan sonra, başka bir sorun olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Aydın, Çilez'e Meclis'teki kavga anlarında ne yapması gerektiğini de söyledi.

Aydın, "O anlarda sabır çekmeli. Bir de basına karşı dikkatli olacaksınız" diye konuştu.
Çilez, 17 yıldır Ak Parti'nin her kademesinde görev aldığını söyleyerek, "Sayın Başkanın söylediği gibi yasama faaliyetlerine devam eden milletvekilleri Amasya milletvekilleri olmuştu. İnşallah buradaki faaliyetlerimizi aksatmamız söz konusu değil. Milletin vebali bizim sırtımızda, omuzlarımızda. Bunu iliklerime kadar hissediyorum" ifadelerini kullandı. Kayan, 27. Dönemde Türkiye'nin daha fazla demokrasiye açılmasını, özgürlüklere daha çok vermesini dileyerek, ekonomide sermayenin Türkiye'ye daha çok gelmesini istedi. Kayan, demokrasini sağlıklı işlemesinin önemine işaret ederek, bir ülkede yargının bağımsızlığının altını çizdi.
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı