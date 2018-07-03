Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor - TBMM

AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu'nun kayıt işlemlerinden detaylar - AK Parti Erzincan milletvekili Süleyman Karaman ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın kayıt işlemlerinden görüntüler - Mileltvekillerinin yöresel ürünlerden gazetecilere ikramı - Kayıt için gelen vekillerden görüntülerMilletvekili kayıt işlemleri sürüyor - TBMM 'de bugün 68 milletvekili daha kaydını yaptırdı TBMM (AA) - 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM 'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.Geçen Salı günü başlayan kayıt işlemleri kapsamında mazbatasını alarak TBMM 'ye gelen milletvekillerinin işlemlerine bugün de devam edildi.Mecliste bugün kayıt yaptıran milletvekili sayısı 68 olurken, toplamda kayıt yaptıran milletvekili sayısı 164'e ulaştı.