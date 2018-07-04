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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Alpay Özalan - TBMM

Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Alpay Özalan - TBMM

- AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kayıt yaptırması ve konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını teslim etmesikonuşması - Hamza Dağ ve Alpay Özalan'ın açıklaması - Cansel Özalan'ın açıklaması TBMM (AA) - 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM 'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor. İzmir'den milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Alpay Özalan TBMM 'de kayıt yaptırdı. Dağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını da TBMM 'ye teslim etti.

Milletvekili 

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