--Erol'un açıklaması

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( ELAZIĞ ) Milletvekili Erol: "Parlamentoya şeref ve gururla geri dönüyorum" ELAZIĞ



- Cumhuriyet Halk Partisi'nin 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili olarak çıkardığı Gürsel Erol ilk ziyaretini annesine yaparak, en onurlu ve gururlu görevin kendisine verildiğini söyledi.



CHP'nin Elazığ'dan milletvekili olarak çıkardığı Gürsel Erol, ilk ziyaretini annesine yaptı. Annesine çiçek veren ve elini öpen milletvekili Erol, duasını aldı. Bugün Elazığ milletvekilliğinin ilk gününde baba evinde olduğunu ifade eden Milletvekili Gürsel Erol, “Annemizi ziyaret ettik. Sabah kahvaltımızı birlikte yaptık. Bundan sonrada Elazığ sokaklarında hemşerilerimizle bir araya gelerek seçim sonuçlarıyla ilgili teşekkürlerimizi ileteceğiz. Bizi yoğun bir tempo bekliyor Elazığ’ın iktidar partisinin 4 milletvekili muhalefet partisinin bir milletvekili olarak zaman zaman dört milletvekilinden daha fazla çalışarak bu kentin sorunlarını gündeme getirip çözmek ile ilgili çabalar sarf edeceğiz"dedi.

"En onurlu görev" Kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Erol;" Seçim süreci içerisinde gösterdikleri iyi niyet gönüllerini açıp bizi en iyi şekilde karşılamaları seçim sonuçlarıyla ilgili 41 yıldır milletvekili çıkaramayan bir kentten vekil olarak tekrar Ankara’ya dönmek benim hayatımda yaşayacağım en onurlu bir görev. Bu göreve layık olmanın mücadelesini vereceğim. Burada insanlarımızın sorunlarıyla ilgili bir katkı vereceğiz. Kentin ekonomik, sosyal gelişimi, kültürel gelişimi ve yeni sistem alanlarının yaratılmasıyla ilgili sürekli projeler üzerinden hizmet yapacağız. İlk günümüzü annemle geçirdim. Ben buraya Tunceli milletvekili olarak onurla geldim. Şimdi Elazığ milletvekili olarak parlamentoya şeref ve gururla geri dönüyorum. Ana ve baba evini ziyaret ederek bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.



