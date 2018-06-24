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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Milletvekili Erol, oyunu annesiyle birlikte kullandı Haberi

Milletvekili Erol, oyunu annesiyle birlikte kullandı Haberi

Okula girmesi

Yurttaş Milletvekili 

-oy kullanması
-Gürsel Erol röp

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, oyunu annesi ve çocukları ile kullandı. CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, Annesiyle birlikte İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine oyunu kullanmaya geldi. Oy kullanma işlemini tamamlayan Erol, daha sonra sandıklardaki görevlileri ziyaret etti. Bir aylık kampanyanın sonucunda oy kullanmaya geldiklerini belirten Milletvekili Erol, “Oyumu kullanırken milletvekili adayı olarak değil Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak yurttaşlık görevimi yerine getirmek için buradayım. Annemle birlikte oyumuzu kullandık oyumuzun ülkemize, vatanımıza, devletimize, yurttaşlarımıza Elazığımız'a hayırlı olmasını diliyorum. Bütün aday arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

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