-Gürsel Erol'un çocuklarının anneannesinin bayramını kutlaması

-Gürsel Erol röp

-Genel ve detay



( ELAZIĞ -HD) Milletvekili Erol: "İnsanlar oy versin vermesin gönüllerine girdiğimizi düşünüyorum" - Annesini ziyaret edip bayramını kutlayan Erol, Ramazan Bayramı'nın insanlar arasında iletişimi sağlayıp, barışı, hoşgörüyü ve karşılıklı kardeşlik duygusunu yaşattığını söyledi ELAZIĞ



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, "İnsanlar bize oy versin veya vermesin herkesin gönlüne girdiğimizi düşünüyorum. İnsanların bizi taktir etmesi, sevmesi bizimle sohbet etmesini çok anlamlı görüyorum. Siyasette sonuç almak yalnızca sandıktan çıkmak değil. Önemli olan insanların gönlünde yer almak gönüllerde taht kurmak. Bunu başardığımıza inanıyorum" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarıyla Elazığ'daki annesi Nurten Erol'u ziyaret edip bayramını kutladı. "Aynı binada oturanlar bile birbirini tanımaz hale gelmiş" Ramazan Bayramı nedeniyle annesini ziyaret ettiğini ifade eden Erol, "Bütün Elazığlı hemşehrilerimizin ve bütün insanlığın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Herkese çocuklarıyla, ailesiyle, eşiyle, dostuyla, komşusuyla, akrabasıyla mutlu bayramlar, yaşam diliyorum. Bu ev bizim iki kuşak yetiştiğimiz bir ev. Eskiden burada kerpiç iki katlı bir evimiz vardı. Üstte dedemler otururdu altta biz otururduk. Buralar eskiden bahçeli evlerdi. İki katlı bahçesi olan evler vardı. Komşuluk ilişkileri, mahalle ilişkileri inanılmaz gelişkindi. Biz bırakın mahallenin çocuklarını komşu mahallede oturan çocukları bile tanırdık. Şimdi gezip dolaşıyorsunuz her tarafta hiçbir mimari özelliği olmayan koca koca binalar dikilmiş daracık sokaklar haline gelmiş. İnsanlar bırakın mahalle arkadaşlıklarını mahalle çocuklarını tanımaya aynı binada oturanlar bile birbirini tanımaz hale gelmiş" diye konuştu.

"Değerlerin yaşatılması lazım" Değerlerin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Erol, "Ramazanın en büyük özelliği insanlar arasında iletişimi sağlayan barışı, hoşgörüyü karşılıklı kardeşlik duygusunu yaşatan bir bayram olarak görüyorum. Bu dini inançlarımız gereği de kutlanması gereken bir bayram. İnsanlar arasındaki kırgınlıkların, küskünlüklerin giderildiği bir bayram. Ben bütün hemşehrilerimizin, bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Herkese mutluluklar ve esenlikler diliyorum" dedi.

"İnsanlar oy versin, vermesin gönüllerine girdiğimizi düşünüyorum" Yaklaşık bir aya yakın bir süredir kampanyalarını başlattıklarını dile getiren Erol, "İnanılmaz yoğun tempoda bir kampanya yürütüyoruz. Halkın bizden beklentisi olduğu için sabah 8-9 gibi sokaklara çıkıp gece 2-3 gibi tekrar geri dönüyoruz. Bizi görmek istedikleri için ve seçim süresinin kısa olmasından kaynaklı ulaşabildiğimiz her yere ulaşıp her eli sıkmak herkesle konuşup sohbet etmek için sürekli sokaklardayız. Ben bu süreçle ilgili son derece memnunum. İnsanlar bize oy versin veya vermesin herkesin gönlüne girdiğimizi düşünüyorum. İnsanların bizi taktir etmesi, sevmesi bizimle sohbet etmesini çok anlamlı görüyorum. Siyasette sonuç almak yalnızca sandıktan çıkmak değil. Sandıktan çıkan insanların sokaklarda gezemediğini de gördük. Önemli olan insanların gönlünde yer almak, gönüllerde taht kurmak. Bunu başardığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. "Seçilirsek Elazığ'a hizmet etmekten onur duyacağız" İnsanların gönlüne girmenin birinci başarıları olduğunun altını çizen Erol, "İkinci başarımızda inşallah seçilirsek Elazığ’a hizmet etmekten duyacağımız onur olacak. Tabi bütün partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyaları ile ilgili illeri ziyaret ediyorlar. Pazar günü saat 16.00'da da İstasyon meydanında Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin mitingi var. Mitinge hemşehrilerimizin katılıp Muharrem İnce beyi canlı görüp topluma olan vaatlerini canlı dinlemeleri için bir çağrıda bulunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.