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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Milletvekili Çavuşoğlu: 'Kılıçdaroğlu PKK'ya mevzi kazıyor'

Milletvekili Çavuşoğlu: 'Kılıçdaroğlu PKK'ya mevzi kazıyor'

Salondan ve ziyaretlerden detaylar

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-Bakanın açıklamaları

( BURSA ) Milletvekili Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu PKK'ya mevzi kazıyor"- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu:- "Kılıçdaroğlu'nun PYD ve YPG'ye dönük yapmış olduğu bu açıklamaları esasen PKK'ya dönük destek mesajlarıdır"- "Türkiye'nin beka sorunu CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu'dur" BURSA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya mevzi kazdığını söyledi.

Bursa'da sanayici iş insanlarıyla bir araya gelen Çavuoşoğlu, muhalefete yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara değinen Çavuşoğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka, 'YPG ve PYD bize mi? saldıracak' diyor. 17 yaşında Reyhanlı da YPG'nin attığı roketle hayatını yitiren öğrenci kardeşimiz Fatma Avlar için ne diyeceksin? Kilis'te PYD'nin ve YPG'nin attığı roketle bir camide şehit olan 2 kardeşimiz için ne diyeceksin? 'Bize niye saldırsın ki?' diyor. Bir kere PYD ve YPG dediğiniz PKK'nın ta kendisidir. Sen bunlara 'Bir şeye saldırmayacak. Kendi halkının haklarını savunan bir örgüttür' diyorsan, PKK'ya aynı desteği veriyorsundur demektir" dedi.
CHP'nin göstermiş olduğu belediye başkan adaylarına herkesin iyi bakması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Dün PKK'ya imkanlarını seferber eden DBP'nin Siirt'in Bağlan Belediye Başkanı Muammer Canbulat'ı bugün CHP aynı yerden belediye başkan adayı gösterdi. Kılıçdaroğlu, PKK'ya mevzi kazıyor. Bursa'da da HPD aday çıkarmadı kimi destekliyor? Tabii ki CHP'yi" diye sert çıkıştı. Türkiye'nin beka meselesi olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin beka meselesi yoktur diye ısrarla açıklama yapıyor ya muhalefet, Türkiye'nin beka sorunu CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu'dur. PYD ve YPG'ye dönük yapmış olduğu bu açıklamaları esasen PKK'ya dönük destek mesajlarıdır. Bugün ABD'nin Savunma Bakanı Ashton Carter'ın PYD ve YPG'yi PKK'dan ayıramadığı bir ortamda, Kılıçdaroğlu 'PYD ve YPG bize mi saldıracak' diyor. Burası Anadolu, herkes görünen yüzün perde gerisindekini düşünmek zorundadır" diye konuştu.

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