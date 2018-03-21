'Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye' buluşması - Canlı bağlantılar - ANKARA
"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması - Canlı bağlantılar - ANKARA - Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile illere bağlanmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"na katıldı.