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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı - Detaylar - ANKARA Haberi

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı - Detaylar - ANKARA Haberi

- MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'ndan detaylarMHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı - Devlet Bahçeli, yeniden genel başkanlığa seçildiANKARA (AA) - MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra oy sayımı tamamlandı.Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Genel Başkan 

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