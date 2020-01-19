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( BURDUR ) MHP MYK üyesi Alperen: "Cumhur ittifakı tankların üzerine kuruldu" BURDUR



- MHP Genel MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, "15 Temmuz'da tank üzerinde kurulan Cumhur ittifakını yaşatacağız. Bu ittifakı korumak içinde Burdur'da ittifaka sadıktır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan beyin bu ittifakları nezdinde partimizin çalışmaları devam edecek" dedi.

MHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Kadın Kolları Başkanlığına atanan Nazan Oktay, tanıtım toplantısını Serenler Tepesinde gerçekleştirdi. Toplantıya katılan MHP Genel Merkez MYK ve YSK Temsilcisi Avukat Abdullah Bahadır Alperen, "31 Mart seçimlerinde Burdur’da 6 belediye başkanını kazandık. 6 belediye başkanlığının kazanılması sorasında Burdur’da MHP'den sıkça söz edilmeye başlanmıştır. Bizler milletçi olarak Burdur’da il belediyesini ve diğer belediye başkanlarının nasıl alırız ki bunun çalışmasını yapmalıyız” dedi.

Cumhur İttifakına karşı gelen ve bu ittifaka zarar verebilecek olan gerek Milliyetçi Hareket teşkilatına bir takım usulsüz baskılar yapmaya çalışan kişilere ise zamanı geldiğinde en iyi cevabın vereceğini sözlerine ekleyen MHP Alperen, "15 Temmuz'da tank üzerinde kurulan Cumhur ittifakını yaşatacağız. Bu ittifakı korumak içinde Burdur'da ittifaka sadıktır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan beyin bu ittifakları nezdinde partimizin çalışmaları devam edecek" diye konuştu.

Toplantıya MHP il Başkanı Hikmet Ökte, Kadın Kolları Başkanı Nazan Oktay, İlçe ve Belde Belediye Başkanları katıldı.





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