--Bayramlaşmadan detaylar



( BURSA ) MHP Milletvekili Vahapoğlu: "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz bizim problemimizdir."- MHP Bursa Teşkilatı bayramlaştı BURSA



- MHP Bursa Teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, "Ne Bağbuğ'un ne bugünkü liderimiz Bahçeli'nin yetiştirdiklerinden terörist çıkmaz, haydut çıkmaz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törene, il ve ilçe parti başkanları, Ülkü Ocakları başkanları, kadın kolları başkanı ve üyeleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Milletvekili Vahapoğlu, Vahapoğlu, "Yolda sizinle karşılaşanlar, sosyal medyada muhattap olduğunuz insanlar, sizi sosyal medyada takip edenler, telefondan mesaj atanlar ve bunları kurgulayan belli bir grup kasıtlı olarak bazı konuları gündeme getiriyor. Bunların önemli bir kısmının arkasında FETÖ var. Bunların önemli bir kısmının arkasında MHP'ye milletin duymuş olduğu erozyona uğratmak isteyen belli mihraplar var. Biz her seçim döneminde gündeme getirdiğimiz her konuyla ilgili yasa tekliflerimizi hazır etmeden seçim beyannamemize almıyoruz. Ceza infaz kanunundaki değişiklikler gibi partimiz tarafından meclis açılır açılmaz meclis gündemine getirilmiş. Ne yaptınız diyorlar, kardeşim bize 49 milletvekili verdiniz biz yapılmasını gereken herşeyi yaptık. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz bizim problemimizdir. Cezaevleri 2 katı insanla dolu, 3 vardiyeli yatılan koğuşlar var. Cezaevleri ıslah evleri olmaktan çıktı. Yaşanılabilir olmaktan çıktı. Kader kurbanı diyebileceğimiz kardeşlerimizin biran önce, cezalarının bir kısmını çektikten sonra evlerine dönmelidir. Bunların biz tamamının takipçisiyiz. 15 Temmuz günü anasının evinde babasının dizinin dibinde olan ama herhangi bir askeri okula kayıtlı olduğu için ve o okul 668 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kapatıldığı için sokakta olan gençlerimiz var. Bunların yaşları 18-22 yaşlarında. Bu çocuklar bu toplumun bireyleridir. Devletin bütün istihbarat imkanları elinde araştırın, suçsuz çocukların alnına yazdığınız şu lekeyi yok edin. Son günlerinde yaşanan polemiğe de cevap veren Vahapoğlu, "Bir hanımefendi çıktı, ülkücü hareketi haydutlukla suçladı. Ülkücü hareketi nefret saçan insanların birleştiği yuva olarak suçladı. Ülkücü hareket mensuplarını terörizmle suçladı. Ne yazık ki salonda ülkücüyüm diye geçinen bazı zavallılar onu alkışladı. Ne Bağbuğ'un ne bugünkü liderimiz Bahçeli'nin yetiştirdiklerinden terörist çıkmaz, haydut çıkmaz" dedi.



