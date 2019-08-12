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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli partililerle bayramlaştı Haberi

MHP Lideri Devlet Bahçeli partililerle bayramlaştı Haberi

Bayramlaşma ve açıklama

( ANKARA )- Bahçeli, "Türkiye'de güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Türkiye'de bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir" - "95 tane Amerikalı Türkiye'ye gelmişse, bunları ikna edip merkezi bir iş birliğiyle Türkiye'yi tehdit ve tehlikelerden kurtaracak bir akılcılığı öne çıkarmak lazım" ANKARA

Tikad Politika Dış Politika Bayramlaşma Tampon Bölge 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programında, 90 Amerika askerinin Türkiye'yegelişini değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye'de güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir" dedi.
MHP Lideri Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programında, bir gazetecinin "Amerika askerLerinin Şanlıurfa'ya gelmesi yeni bir operasyon sinyali mi ?" sorusunu cevaplayan Bahçeli, şunları kaydetti: "Senelerdir Ortadoğuda dolaşan, Irak ve Suriye'de Türkiye'yi tehdit edebilecek her türlü gayretin içerisinde olan ama Türkiye'nin bugünkü, demokratik yaklaşımı, kararlı duruşu ve dış politikadaki etkinliğiyle 95 tane Amerikalı Türkiye'ye gelmişse, bunları ikna edip merkezi bir iş birliğiyle Türkiye'yi tehdit ve tehlikelerden kurtaracak bir akılcılığı öne çıkarmak lazım. Suriye'de dolaşan Amerikalıları, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dış politikadaki etkilerinide dikkate alarak, Türkiye'de bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir. Burası bir tampon bölge değildir. Burası bir güvenlik bölgesidir. Tampon bölge, çatışan gruplar arasında belli bir süre son verilmiş olan bölgedir. Güvenlik bölgesiyse, dış unsurların ülkemizi tehdit ettiği bir alan olarak dikkate alınması gereken ve Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü, kardeşliğini koruyabilecek bir alan olarak düşünmek ve Ortadoğu'ya barışı getirmek olarak düşünülmelidir."
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