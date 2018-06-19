Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
MHP Lideri Bahçeli, kazada yaralanan İYİ Parti İl Başkanı’nı ziyaret etti

MHP Lideri Bahçeli, kazada yaralanan İYİ Parti İl Başkanı’nı ziyaret etti

Bahçelinin hastane önünde karşılanması

Hastane Trafik Kazası Geçmiş Olsun Ameliyat 

-Hastaneye girişi
-Hastane içinde yürümesi
-Bahçeli'nin kaza geçiren eski il başkanının ailesine geçmiş olsun ziyareti
-Doktor Ahmet Karkucak'ın bahçeliye bilgi vermesi
-Bahçelinin hastaneden ayrılması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL-HD) SAMSUN

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü'yü ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk’ün Bayrağına” mitingi için geldiği Samsun’da mitingin hemen ardından, trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan eski MHP Samsun İl Başkanı olan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü'yü hastanede ziyaret etti. Ömer Süslü'nün ailesi ile görüşüp 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Bahçeli, Süslü'yü ameliyat eden Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Karkucak'tan bilgi aldı. Devlet Bahçeli'nin ziyaretine MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Eda Türe, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin eşlik etti. Bahçeli ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı