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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
MHP Lideri Bahçeli:'İYİ Parti, iyi günlerde olsun, tahriklere kapılmasınlar' İzle

MHP Lideri Bahçeli:'İYİ Parti, iyi günlerde olsun, tahriklere kapılmasınlar' İzle

Bahçeli açıklama

( ANKARA - SORU CEVAP) MHP Lideri Bahçeli:"İYİ Parti, iyi günlerde olsun, tahriklere kapılmasınlar" ANKARA

İstifa Siyasi Parti Milletvekili 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar” dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. İYİ Parti’den milletvekili istifalarına yönelik olarak Bahçeli, “Milliyetçi hareket partisi’nin Türk milletini kucaklamakta, kapısı her zaman açıktır. Her defasında söylüyoruz, milletimizle kucaklaşmak istiyoruz. Türkiye’nin siyasi istikrara, birlik, beraberliği ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar” değerlendirmesini yaptı. (
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