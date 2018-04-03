MHP Lideri Bahçeli:'HDP’yle, İP’le, PKK ve FETÖ’yle ele ele vererek seçim güvenliği ordusu kuruyorken, teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP’nin tipitip grup başkan vekili bunu nasıl telafi edecek, ne diyecektir?' İzle
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( ANKARA - 3) MHP Lideri Bahçeli:"HDP’yle, İP’le, PKK ve FETÖ’yle ele ele vererek seçim güvenliği ordusu kuruyorken, teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP’nin tipitip grup başkan vekili bunu nasıl telafi edecek, ne diyecektir?"-"Sınırlarımızın dibinde vampirler yaşayamaz, yarasalar uçamaz"-"Ya hep ya hiç, ya istiklal ya izmihlal demek bizim şanımızda vardır"-" Kandil’den başlayarak Suriye’nin Kuzeyine kadar tek bir insan artığı bırakmadan yok etmek Türk devleti için artık bir onur ve var oluş meselesidir. Bunun yanı-yöresi, başı-ucu yoktur, kalmamıştır. Bu arada, terörü vatan topraklarına, bilhassa büyükşehirlere taşıma niyet ve hedefinde olan cinayet örgütlerine karşı azami tedbir geliştirmek, önlem almak kaçınılmaz güvenlik ihtiyacıdır"-"İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir" ANKARA