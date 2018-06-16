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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Lideri Bahçeli'den 'Suruç' açıklaması

MHP Lideri Bahçeli'den 'Suruç' açıklaması

Bahçeli'nin açıklamaları

( İSTANBUL - 1) MHP Lideri Bahçeli'den "Suruç" açıklaması İSTANBUL

Terör Saldırısı Bayramlaşma Teröristler Saldırı 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suruç'taki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, Türkiye'nin birlik beraberliğini hedef almıştır. Ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, milli birlik ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır" dedi.
MHP Lideri Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Sinan Erdem spor salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli, Suruç'taki saldırıya ilişkin, "Bu alçak terör saldırısı sonucunda 4 kişi hayatın kaybetmiş 8 kişi yaralanmıştır. Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, Türkiye'nin birlik beraberliğini hedef almıştır. Ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, milli birlik ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimiz tuzakları bozacak, terör figüranlarını yerle yeksan edecektir. Suçta teröristler açtığı ateş sonucu hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Şimdi anlaşıldı mı cumhur ittifakı niye önemli, neden hayati ve vazgeçilmez değerde" ifadelerini kullandı. (ÖFA
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