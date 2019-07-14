Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
MHP lideri Bahçeli, Çankırı'da

MHP lideri Bahçeli, Çankırı'da

Bahçeli'nin karşılanması

-Detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı'da belediyeyi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kenbağ mevkisinde karşılanarak konvoy halinde Çankırı Belediyesine deldi ve belediye binası önünde Türk bayraklarıyla karşılandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli karşılama sonrasında makama çıktı. Makamda Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından, tuzdan yapılan şehrin anahtarı ve köstekli saat hediye edildi. Görüşme basına kapalı olarak devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu, Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Feti Yıldız, Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Divan Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci eşlik etti.
İlgili Foto Galeriler
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Cumhur İttifakı İstanbul MitingiCumhur İttifakı İstanbul Mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı