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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Lideri Bahçeli: “Bu ittifakın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir' İzle

MHP Lideri Bahçeli: “Bu ittifakın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir' İzle

Bahçeli açıklama

( ANTALYA - 1) MHP Lideri Bahçeli: “Bu ittifakın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir" ANTALYA

İl Başkanları Kader Toplantı Hükümet 


- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da partisinin belediye ve il başkanları ile bir araya geldi. Antalya Belek’te düzenlenen toplantı iki gün sürdü. Toplantıda konuşan Bahçeli, “Yeni hükümet sistemi, Türkiye’nin ayağına dolanacak prangaları kıracaktır. Türkiye düşmanları sürekli tahkimat yapmakta, sürekli güç toplamakta, açığımızı, zaaf anımızı kollamaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurumlarıyla olgunlaşmalı tam olarak oturmalıdır. Türkiye’nin yükselişi , 2023 hedeflerine ulaşması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gücüne, yerleşmesine ve tesir düzeyine doğrudan bağlıdır. Bu sistem Türk milletinin başarısıdır. Kendi kaderimize kendimiz yön verdik. 15 Temmuz ihanetine birlikte karşı koyduk. Kansız, kavgasız bir sistem değişikliği dünyada eşine az rastlanır bir kazanımdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı şüphesiz Cumhur İttifakıdır. Yeni sistemin yaşaması için, bu ittifakın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir. Cumhur İttifakı Türkiye’nin güvenlik sırrıdır”
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