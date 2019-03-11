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( GAZİANTEP ) - MHP'li vekilden CHP'ye "HDP" tepkisi- MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan:- “CHP’in içine HDP kaçmış”- "HDP'ye biz flu parti diyoruz" GAZİANTEP



- Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalpak fotoğrafını yorumlayan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Taşdoğan, HDP'için "flu parti" söyleminde bulunurken, CHP'yi ise, "CHP’nin içine HDP kaçmış" sözleriyle eleştirdi.

Milletvekili Muhittin Taşdoğan İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret ederek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan paylaştığı kalpak fotoğrafını yorumlayan MHP'li vekil Muhittin Taşdoğan, "Kalpak kurtuluş savaşımızın önemli simgelerinden biriydi. Kurtuluş savaşında subaylarımız ve Atatürk kullanmıştı. Genel Başkanımızın da kalpaklı fotoğrafı sosyal medyayı sallıyor. Mustafa Kemal’in gerçek mirasçıları Türk milliyetçileridir" dedi.

Milletvekili Taşdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü ile ilgili söylediği sözler üzerine başlayan beka sorunu tartışmaları ile ilgili ise, "Ülkemizde yaşayan herkese şunu söylemek istiyorum. Bu coğrafyada hep beka sorunumuz vardı, ancak bu sefer beka sorunu yakın çevremizde bunu engellemek için Cumhurbaşkanlı yönetim sisteminin kurum ve kuruluşlarıyla istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Bu topraklarda Kürdistan diye bir yer yok” Balıkesir'de Akçay'da CHP'nin Seçim Ofisi açılışında yapılan "Bizim oy Kürdistan'a" söylemlerine de sert bir tepti gösteren Muhittin Taşdoğan, bu topraklarda Kürdistan diye bir yerin olmadığını vurgulayarak, "Birilerine o kadar anlattık taşa anlatsaydık, cansıza söyleseydik bunlar anlardı. Ama birileri ısrarla anlamıyor. Bu topraklarda Kürdistan diye bir yer yok. Burası Türkiye Cumhuriyeti bu milletin adayı Türk Milletidir. Tek vatan, tek dil, tek bayrak bizim olmazsa olmazımızdır. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir” şeklinde konuştu.

“HDP’ye folu parti diyoruz” HDP’nin ismini bile kullanmak istemeyen Taşdoğan, CHP ve HDP'nin ittifakı ile ilgili ise, “HDP’ye biz flu parti diyoruz. Terörle arasına mesafe koyamamış bir siyasi parti. CHP İle HDP kol kola yürüyor bunun en büyük kanıtı işkenceci Nurettin Soyer’in oğlunun İzmir’den aday olması HDP’lilerinden bize uygun aday demesi durumu ortaya koyuyor.gizli değil bu milletin gözü önünde yapıyorlar” ifadelerine yer verdi. CHP’nin içerisine HDP kaçmış CHP’nin içerisine HDP’nin kaçtığını söyleyen Taşdoğan, “Cumhur İttifakı dışındaki adayları anlamak için insanın bulmaca çözme yeteneğine sahip olması gerekiyor. Söylemleri birbirlerini tutmuyor. CHP’nin içerisine HDP’li meclis üyeleri var. adeta CHP’nin içerisine HDP kaçmış durumdadır. Hepsini milletimiz görüyor. Cevabını verecektir. Çünkü bunların ittifakı milletle değil, zilletle şer odaklarıyla kurulmuş bir ittifaktır” şeklinde yer verdi. Taşdoğan, MHP'den ayrılanlar için ise "Ülkücülük MHP’de olur. MHP dışında yapılan şeylerin adı ülkücülük değil fırsatçılık ve menfaatçiliktir” ifadelerine yer verdi. "Anketlerden çok çekmiş bir partiyiz" Taşdoğan her dönem seçim öncesi anketlerde MHP'nin kasıtlı olarak, oy oranlarının düşük gösterildiğini savundu. MHP'nin anketleri de patlatarak, yoluna devam ettiğini vurgulayan Taşdoğan, "MHP olarak anketlerden çok çekmiş bir partiyiz. 24 Haziran seçimlerinde anketleri de patlatarak geldik. Anket işlerinin bir düzene binmesi gerekiyor, bilimsel bir ortamda yapılması gerekiyor. Şuanda yapılan şey algı yönetimidir. Onların anketleri ne derse desin, MHP’liler bu manipülasyona açık bir oluşum değildir. İnşallah 31 Mart akşamı anketleri tekrar patlatacağız” diye konuştu.

(LO-Y)

